VIDEO: El emotivo momento durante el concierto de Residente en CDMX, 180 mil asistentes gritando en apoyo a Palestina

La noche del sábado 6 de septiembre, el Zócalo de la Ciudad de México fue testigo de un evento histórico que fusionó música, activismo y unidad. El cantante puertorriqueño Residente ofreció un concierto gratuito que reunió a más de 180 mil personas, quienes se unieron para alzar la voz en apoyo al pueblo palestino y exigir el fin del genocidio en Gaza.

El concierto comenzó con una introducción solemne de la artista palestino-irlandesa Sara Dowling Al Husseini, quien lanzó un grito de “¡Viva Palestina!” que marcó el tono del evento.

A continuación, el colectivo Mujer en Cypher, integrado por artistas como Arianna Puello, Ximbo, Niña Dioz, Prania Esponda, Azuky y Mena, ofreció una serie de presentaciones que combinaron rap, feminismo y resistencia social.

Cuando Residente subió al escenario, la multitud estalló en vítores. El artista interpretó éxitos como “Baile de los pobres”, “Atrévete” y “Latinoamérica”, mientras portaba una sudadera que proclamaba “Palestina libre”.

Durante su actuación, Residente denunció los ataques contra la población palestina y exhortó a la presión internacional:

“Hay que presionar a nuestros gobiernos hasta que detengan esa masacre. Los matan de hambre y los bombardean”.

El emotivo momento que consumó el concierto

El momento más emotivo de la noche ocurrió cuando Residente invitó al escenario a una familia palestina que había encontrado refugio en México tras escapar de Gaza. La niña más pequeña de la familia tomó el micrófono y gritó con fuerza: “¡Paren el genocidio!” La multitud respondió con un unísono “¡Palestina libre!” Este gesto conmovedor reflejó la solidaridad del pueblo mexicano con la causa palestina.

Al finalizar el concierto, Residente compartió un mensaje en sus redes sociales, describiendo la experiencia como “demasiado poderosa, especial, cargada de una energía sobrenatural”. Agradeció a los asistentes por su apoyo y reafirmó su compromiso con la lucha por la justicia social y los derechos humanos

