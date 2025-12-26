¿Qué hacer con los residuos que se generan tras la Navidad?

Tras las celebraciones navideñas, especialmente después del 25 de diciembre, los hogares suelen quedar llenos de cajas, papel de regalo y diversos residuos generados tras las reuniones y festejos, como botellas de vidrio, aluminio y cartón, lo que incrementa notablemente la cantidad de basura doméstica.

En Los Cabos, la Dirección de Servicios Públicos informó que durante la temporada decembrina la generación de desperdicios aumenta de forma significativa cada año, derivado de las celebraciones, las compras y las reuniones familiares, situación que obliga a reforzar los recorridos de recolección, así como la organización operativa del servicio de limpia en el municipio.

Ante este panorama, la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, a través de la Dirección Municipal de Educación, Divulgación y Promoción Ambiental, recordó que cada último viernes de mes se realizan campañas de acopio, en las cuales la ciudadanía puede llevar sus residuos debidamente separados para su correcta disposición.

Entre los materiales que se reciben en estas jornadas se encuentran medicamento caduco, cartón, aluminio, PET, tetrapack, tapitas, pilas, electrodomésticos, colillas de cigarro, papel, vidrio, residuos electrónicos y aceite de cocina usado, contribuyendo así a reducir el impacto ambiental que se genera tras las festividades.

Asimismo, las autoridades municipales recomendaron a la población apartar y separar sus residuos desde casa, además de mantenerse atenta a la ruta y horario de recolección de basura correspondiente a su colonia, a fin de facilitar el trabajo del personal de servicios públicos y mantener limpias las comunidades.

Finalmente, reiteraron el llamado a sumarse a la Operación Limpieza, destacando que la participación ciudadana es clave para lograr un manejo responsable de los residuos y cuidar el entorno ambiental del municipio.

