Residuos en playas de Los Cabos bajan 40% tras paso de la tormenta tropical Priscilla

Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Priscilla generaron escurrimientos en los arroyos de Cabo San Lucas, arrastrando desechos hasta playas como El Médano, una de las más visitadas del destino. Sin embargo, a diferencia de eventos pasados, esta vez se reportó una reducción del 40% en los residuos acumulados.

La Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) puso en marcha una intensa jornada de limpieza en las playas más afectadas, en coordinación con autoridades municipales, dependencias federales y voluntarios de la comunidad.

El coordinador de Zofemat en Los Cabos, Rafael Álvarez Munguía, destacó que, en comparación con los residuos recolectados tras el paso de la tormenta Lorena, en esta ocasión la cantidad fue entre un 30% y 40% menor.

“Las campañas de concientización, limpieza en arroyos y descacharrización han dado resultados. Esta vez hubo menos basura. Nos enfocamos en zonas como Ocho Cascadas y Playa Hacienda, donde contamos con el apoyo de muchos ciudadanos comprometidos con levantar El Médano”, indicó.

LEE MÁS: Coordinan nueva estrategia preventiva en Los Cabos para evitar tragedias en futuras tormentas

Aunque las playas no presentan daños estructurales graves, Zofemat mantiene banderas negras como medida de prevención por seguridad y salud pública. El acceso al mar seguirá restringido durante al menos tres días, mientras continúan las labores de rehabilitación.