El respeto será la base en la relación entre empresarios y autoridades: CCC Los Cabos

Tras las diferencias que tuvieron la iniciativa privada y el gobierno del estado en las últimas semanas, en rueda de prensa, medios de comunicación cuestionaron al sector empresarial de Los Cabos, sobre la relación que tendrá con los gobiernos locales este 2024.

En este contexto, el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, señaló que las relaciones deben llevarse en un ambiente cordial, respetando en todo momento las acciones y trabajos del gobierno. El respeto es fundamental para poder trabajar en armonía en favor de los ciudadanos, explicó el representante empresarial.

“Una de las condiciones básicas para generar una relación productiva y efectiva en cualquier tipo de relación, hablo a nivel institucional, a cualquier nivel de gobierno, uno de esos puntos tiene que ser necesariamente el respeto. Si no hay respeto en una relación, definitivamente el resto de la relación no se va a poder construir de manera correcta, es algo elemental. No tendría que decirse, es algo que se tiene que entender. Nosotros como sector respetamos a la autoridad que se trate, ya sea municipal, estatal o federal, respetar que son la autoridad y son responsables de gobernar”.