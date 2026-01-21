Detienen a presunto responsable de feminicidio en El Grullo, Jalisco

El estado de Jalisco fue el escenario del presunto feminicidio de Yahaira Yazmín N, ocurrido el pasado domingo 18 de enero. La joven fue asesinada en plena vía pública, presuntamente con un arma blanca, en el municipio de El Grullo. Este suceso en Jalisco se registró en el marco de las festividades de la Feria El Grullo 2026,.

Tras dos días de investigaciones y presión social, se confirmó que la policía municipal logró la captura del presunto responsable, identificado como Carlos N. El sujeto, quien era la expareja sentimental de la víctima, fue señalado como el principal sospechoso del ataque. Las autoridades de Jalisco han intensificado la vigilancia en la zona tras este acto de violencia extrema que interrumpió el clima festivo de la región.

Lee más: Detienen en Los Cabos a hombre relacionado con feminicidio ocurrido en Jalisco

El presidente municipal, Milton Cárdenas, emitió un pronunciamiento oficial este martes para informar que el detenido ya fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público. Posteriormente, Carlos N fue trasladado ante el Juez de Control y Oralidad de Autlán de Navarro, donde se definirá su situación jurídica por el delito de feminicidio. El edil aseguró que se seguirá el proceso legal correspondiente para garantizar que el crimen no quede impune.

Asimismo, el alcalde Milton Cárdenas informó que sostuvo un encuentro personal con la madre de Yahaira Yazmín, a quien manifestó su respaldo total. Durante la reunión, el funcionario detalló que se brindó apoyo moral y económico a la familia, cubriendo específicamente los gastos de inhumación y asegurando asistencia para los hijos que dejó la joven asesinada.

Finalmente, el mandatario local hizo un llamado a la prudencia ciudadana y reconoció que este hecho afecta profundamente a la sociedad de Jalisco. Subrayó que es una tragedia que impacta a dos familias y enfatizó que este tipo de violencia no debe repetirse en el municipio. La policía municipal mantiene operativos de vigilancia mientras el proceso judicial contra la expareja sentimental de la víctima continúa su curso.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/