Ante una respuesta nula vecinos de El Tezal impulsan programa de pavimentación

Ante la falta de respuesta de las autoridades para mejorar las vialidades de El Tezal en Cabo San Lucas, los vecinos decidieron unirse para crear la iniciativa de pavimentación denominada “Pavimentatón”. Este programa busca reunir recursos a través de donativos para rehabilitar las calles del fraccionamiento.

Vecinos del El Tezal rehabilitan sus calles

Según Justo Couto, vocero del Consejo Ciudadano del Tezal, la iniciativa ha permitido reparar varios tramos afectados por las lluvias recientes, gracias a la combinación de donativos de vecinos y el apoyo de un donador anónimo.

“La buena noticia fue que mediante la gestión del Consejo Ciudadano del Tezal y con el apoyo de toda la comunidad se logró que un donador anónimo invirtiera una cantidad similar a la que estamos buscando con la colecta del Pavimentatón, por un monto de casi 300 mil pesos”, señaló Couto.

En los trabajos de rehabilitación se ha utilizado la técnica de suelos de cemento, un procedimiento que combina compactación y estabilización del terreno para ofrecer mayor resistencia y durabilidad. Esta metodología ha contribuido a optimizar la movilidad y reducir los daños ocasionados por las lluvias en las vialidades de El Tezal.

“Se logró reparar un socavón que se hizo con las últimas lluvias, el cual superaba los dos metros. Lamentablemente, al tener media calle pavimentada y la otra sin pavimentar, los daños con las lluvias son mucho mayores que si solo hubiera terracería”, explicó Couto.

El Tezal hace un llamado a la autoridades

Ante estas condiciones, los vecinos reiteraron su llamado a las autoridades municipales y estatales para que atiendan con urgencia las necesidades de infraestructura en El Tezal. Mientras tanto, el programa “Pavimentatón” sigue abierto a la participación de todos los habitantes interesados en contribuir, con el objetivo de mejorar la movilidad, seguridad y calidad de vida en la comunidad.