Restablecen transporte público en Los Cabos tras el paso de Priscilla

El Consejo Estatal de Protección Civil informó que el transporte público en Los Cabos ya opera de forma generalizada, luego del paso de la Priscila, que dejó afectaciones menores en vialidades del municipio.

Aunque las labores de rehabilitación de calles y caminos continúan en diversas zonas, el servicio de transporte ha sido reactivado de manera progresiva en San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Rutas activas en San José del Cabo

En la cabecera municipal ya funcionan las rutas:

2, 4, 6 y 8, operadas por la agrupación Colectivos Dos Mares.

Estas rutas cubren sectores como:

Monte Bello, La Ballena, Vista Hermosa, Zacatal, Corredor Turístico y zona centro.

Reactivación en Cabo San Lucas

En Cabo San Lucas, el servicio público se encuentra en proceso de normalización. Las rutas están siendo cubiertas por las agrupaciones:

Cabeza de Ballena

Tracolsa

Ambas operadoras brindan movilidad principalmente en zonas urbanas y suburbanas de la delegación.

Autotransporte federal sigue operando con normalidad

Las líneas Ruta del Desierto y Cabo Baja —que cubren la ruta federal Santa Anita – Cabo San Lucas en ambos sentidos— no interrumpieron operaciones y mantienen su horario regular desde las 4:50 a.m.

Autoridades confirman reactivación total

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, confirmó la reanudación completa del servicio:

“Ya se reactivó. En este momento ya se encuentran las rutas operando. El director del transporte me comenta que ya están todas las rutas operando”, expresó.

Además, mencionó que la caseta de cobro continúa abierta al paso libre, ofreciendo una alternativa para la circulación vehicular:

“No sabemos cuánto tiempo estarán abiertas, pero el resto del día será libre.”

LEE MÁS: Coordinan nueva estrategia preventiva en Los Cabos para evitar tragedias en futuras tormentas

☁️ Sin incidentes mayores, pero llaman a precaución

Rentería Santana también aseguró que hasta el momento no se reportan incidentes graves tras el paso de Priscila:

“Afortunadamente estamos con saldo blanco, aunque podría llover más tarde. Pedimos a la ciudadanía no confiarse”, advirtió.