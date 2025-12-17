Restauranteros del Médano prevén repunte turístico y duplican reservaciones para fin de año

A partir del 20 de diciembre, restaurantes del Médano, en Cabo San Lucas, esperan un aumento de hasta 100% en las reservaciones, impulsado por la temporada decembrina, Navidad y Año Nuevo.

Los Cabos, BCS.– A partir del 20 de diciembre, los empresarios restauranteros de la zona del Médano anticipan un incremento de hasta 100% en las reservaciones, como parte del repunte turístico de fin de año en Cabo San Lucas.

De acuerdo con Ricardo Araoz, presidente de Colonos del Médano, tras la conclusión de la temporada de pesca deportiva se presenta una disminución en la afluencia turística en Los Cabos, principalmente durante la primera quincena de diciembre, un comportamiento habitual en el destino.

Señaló que, pese a la baja temporal de visitantes, las expectativas para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en Cabo San Lucas son positivas, ya que históricamente representan una de las mejores temporadas para el sector restaurantero del Médano.

“Siempre ha sido una buena temporada. En este momento es difícil precisar el impacto económico, ya que el turismo en Los Cabos ha disminuido, pero confiamos en que será favorable. Durante la primera quincena de diciembre, la actividad se mantiene principalmente gracias a la llegada de embarcaciones turísticas”, explicó.

Por su parte, la Asociación de Hoteles de Los Cabos estima que para el cierre de año el destino turístico alcance una ocupación hotelera promedio superior al 75%. En fechas clave como Navidad y Año Nuevo, se prevé que los niveles de ocupación superen el 90%, lo que fortalecerá la actividad turística y económica en Cabo San Lucas.