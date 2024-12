Restaurantes de Los Cabos cobrarán 10 pesos más en cuentas mayores a 500 pesos

Con la reciente aprobación de la modificación a la Ley de Haciendas de Los Cabos, que amplió el cobro del Derecho al Saneamiento Ambiental a nuevos rubros, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) aseguró que el cobro de 10 pesos en cuentas superiores a 500 pesos no impactará los ingresos de los restaurantes, ni afectará las propinas de meseros, cocineros y demás trabajadores del sector.

Paloma Araos Wilkes, presidenta de la Canirac en Los Cabos, explicó que este cobro solo se aplicará en establecimientos con venta de alcohol, excluyendo a cocinas económicas, taquerías y pequeños negocios de comida, con el objetivo de no perjudicar los ingresos de los propietarios ni el presupuesto de los clientes habituales de estos establecimientos.

“La verdad no creo, el cobro es muy diferente a la propina. Al final el mesero hace su trabajo, al final el cliente decidirá si le da propina o no; esto dependerá de cómo te trate el personal. Es solo para los restaurantes que vendan alcohol, los que cuentan con licencia de venta de alcohol como: restaurantes, bar, cabarets, centros nocturnos y billares. La propuesta era de 200 pesos de consumo, pero existen fondas, entonces para no afectar a esos negocios sugerimos que fuera a partir de 500 pesos para arriba”.