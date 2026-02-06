Restaurantes en Los Cabos reportan caída de ventas y esperan repunte en Spring Break

El sector restaurantero en Los Cabos ha registrado una caída significativa en sus ventas, derivada de diversos factores económicos y turísticos a nivel nacional e internacional, según informó Óscar Morando Villa, presidente de CANIRAC Los Cabos.

En entrevista, Morando Villa explicó que el sector ha sufrido una disminución de entre 30 % y 35 % en comparación con el año pasado, afectando principalmente a restaurantes, cafeterías y establecimientos turísticos de la zona.

“Nuestro sector ha reportado ventas a la baja de un 30 % – 35 % del año pasado para acá. Muchos de los restaurantes, y si lo pueden ver ahora, ofrecen el 2×1, están cambiando, hacen brunch, cosas que no hacían antes, y algunos ponen buffet especiales”, detalló Morando Villa.

Esta situación ha llevado a los restaurantes a implementar estrategias para atraer clientes, incluyendo promociones 2×1, brunchs y buffets especiales, opciones que anteriormente no eran comunes en Los Cabos.

CANIRAC Los Cabos señaló que mantiene la expectativa de que, durante la segunda mitad de febrero y con el inicio del Spring Break en marzo, las ventas de los restaurantes puedan registrar un repunte, ofreciendo un respiro para los negocios del sector.

El organismo empresarial destacó que la combinación de factores económicos, cambios en la actividad turística y nuevas tendencias de consumo ha impactado directamente al sector restaurantero, lo que ha obligado a los establecimientos a adaptarse para mantener la operación y la ocupación de mesas.

