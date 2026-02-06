Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 6 de Febrero, 2026
HomeLos CabosRestaurantes en Los Cabos reportan caída de ventas y esperan repunte en Spring Break
Los Cabos

Restaurantes en Los Cabos reportan caída de ventas y esperan repunte en Spring Break

Restaurantes en Los Cabos reportan caída de ventas de hasta 35 %; CANIRAC espera repunte con promociones y llegada del Spring Break
6 febrero, 2026
0
23
Canirac Los Cabos reporta caída en sus ventas

Foto: Luis Castrejón

El sector restaurantero en Los Cabos ha registrado una caída significativa en sus ventas, derivada de diversos factores económicos y turísticos a nivel nacional e internacional, según informó Óscar Morando Villa, presidente de CANIRAC Los Cabos.

En entrevista, Morando Villa explicó que el sector ha sufrido una disminución de entre 30 % y 35 % en comparación con el año pasado, afectando principalmente a restaurantes, cafeterías y establecimientos turísticos de la zona.

“Nuestro sector ha reportado ventas a la baja de un 30 % – 35 % del año pasado para acá. Muchos de los restaurantes, y si lo pueden ver ahora, ofrecen el 2×1, están cambiando, hacen brunch, cosas que no hacían antes, y algunos ponen buffet especiales”, detalló Morando Villa.

Esta situación ha llevado a los restaurantes a implementar estrategias para atraer clientes, incluyendo promociones 2×1, brunchs y buffets especiales, opciones que anteriormente no eran comunes en Los Cabos.

LEE MÁS: Restaurantes de zonas turísticas de Los Cabos prevén mayor afluencia por el Super Bowl

CANIRAC Los Cabos señaló que mantiene la expectativa de que, durante la segunda mitad de febrero y con el inicio del Spring Break en marzo, las ventas de los restaurantes puedan registrar un repunte, ofreciendo un respiro para los negocios del sector.

El organismo empresarial destacó que la combinación de factores económicos, cambios en la actividad turística y nuevas tendencias de consumo ha impactado directamente al sector restaurantero, lo que ha obligado a los establecimientos a adaptarse para mantener la operación y la ocupación de mesas.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCaída de ventasCanirac Los Cabos
Articulo anterior

Quiénes son los atletas confirmados para Exatlón México temporada 10

Siguiente articulo

Sarah Schleper: La esquiadora que cambió las barras y las estrellas por ...