Restaurantes de zonas turísticas de Los Cabos prevén mayor afluencia por el Super Bowl

La edición 2026 del Super Bowl promete ser un motor económico para el sector gastronómico de Baja California Sur. Restaurantes y bares de las zonas más exclusivas de Los Cabos ya reportan preparativos para recibir a miles de aficionados, principalmente en la zona turística de Cabo San Lucas y la emblemática playa El Médano.

Alta expectativa en Sports Bars y zonas turísticas

De acuerdo con Óscar Morando Villa, presidente de la Canirac Los Cabos, los sports bars y negocios con conceptos deportivos son los que suelen capitalizar mejor esta jornada. Aunque no se ha fijado un porcentaje exacto de crecimiento en ventas, la tendencia histórica indica un lleno total en los establecimientos que ofrecen la transmisión del evento.

“Los sports bar, sobre todo, o los lugares que organizan eventos y ofrecen productos especiales, son los más beneficiados”, señaló Morando Villa.

LEE MÁS: Los Cabos espera 50 mil estudiantes por Spring Break; hoteles reportan llenos totales

El guacamole: El Rey del menú deportivo

La operación de los restaurantes se ajusta con semanas de anticipación para garantizar el suministro de insumos clave. Morando Villa subrayó que, más allá de los cortes de carne o las alitas, el guacamole con chips sigue siendo el platillo más demandado por el público, mayoritariamente estadounidense, que reside o vacaciona en el destino durante febrero.

Este evento coincide con la temporada alta en Los Cabos, lo que garantiza una mezcla vibrante entre turistas internacionales y residentes que buscan vivir la experiencia.

LEE MÁS: Los Cabos suma nueva ruta directa a Puebla con Volaris a partir de junio