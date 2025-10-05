Restaurantes de Los Cabos son galardonados con el premio Five Diamonds Awards

El destino turístico de Los Cabos sigue posicionándose como un referente internacional de alta gastronomía y servicio de lujo. En esta ocasión, la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) otorgó el prestigioso Five Diamond Award a varios restaurantes del Grupo Edith’s, reconociendo su excelencia en hospitalidad y calidad culinaria.

Durante la ceremonia, fueron galardonados los restaurantes Cocina del Mar “Tres Sirenas”, Edith’s Restaurante, Don Sánchez y The Office, todos ubicados en Los Cabos. Este reconocimiento los coloca dentro de un grupo exclusivo de establecimientos que ofrecen experiencias gastronómicas de clase mundial.

Reconocimiento al esfuerzo y legado culinario

Edith Jiménez, reconocida empresaria restaurantera y fundadora del grupo, expresó que este galardón representa una validación al esfuerzo constante de su equipo.

“Cuando tienes un negocio y te das cuenta que estás en la cima, sabes que no se trata de crecer más, sino de mantener la calidad. Este premio nos fortalece y confirma que vamos por buen camino”, comentó.

Los restaurantes dirigidos por Jiménez se distinguen por rescatar y enaltecer la cocina mexicana tradicional, con un enfoque especial en la gastronomía regional de Baja California Sur, elementos que han sido clave para su éxito tanto a nivel local como internacional.

Impulsando la identidad culinaria de Baja California Sur

Jiménez también subrayó la importancia de preservar las raíces gastronómicas del estado y transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones de cocineros.

“Para los jóvenes y para muchos chefs mexicanos es fundamental conocer las raíces de la cocina tradicional de este estado. Por eso estamos desarrollando documentales que exploran la historia de la gastronomía local, desde los primeros habitantes hasta la época colonial”, explicó.

Los Cabos: destino de lujo con calidad certificada

En México, solo alrededor del 1% de los hoteles y restaurantes evaluados por la AAA logran obtener la certificación Five Diamond. Actualmente, 121 establecimientos en todo el país cuentan con este reconocimiento.

En Los Cabos, el galardón no solo se limita a restaurantes. El destino alberga siete propiedades hoteleras con la certificación más alta en calidad de servicio, entre ellas:

Esperanza, An Auberge Resort

Montage Los Cabos

Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal

Grand Velas Los Cabos

Las Ventanas al Paraíso, A Rosewood Resort

One&Only Palmilla

Estos reconocimientos consolidan a Los Cabos como uno de los destinos turísticos más exclusivos de México, donde la excelencia en gastronomía y hospitalidad es una constante.