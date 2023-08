Restaurantes de La Paz pagaron el doble de luz este verano: CANIRAC

El sector restaurantero ha sido uno de los afectados por el aumento en las facturas de energía eléctrica en la ciudad de La Paz. De acuerdo con Lorena Hinojosa Oliva, consejera de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en el municipio, este verano algunos comerciantes han tenido que pagar el doble por el servicio de energía eléctrica en comparación con el año anterior.

Mencionó que para los restaurantes el recibo de la luz y la compra del gas representan el 25% de los gastos fijos. Ambos son elementos de los que no pueden prescindir, por lo que durante estos meses ven reducidos sus márgenes de ganancias para cubrir esos pagos.

“Es algo que, puntualizó, es muy difícil, pero que no nos queda de otra, tenemos que cumplir. Difícilmente quien está a cargo a nivel nacional, por supuesto, de Comisión Federal de Electricidad puede entender que vivimos para pagar el recibo de la luz aunque no se nos brinde un servicio como debería de ser; y con esto me refieron a los apagones que hemos tenido y a las pérdidas económicas muy fuertes”, detalló.