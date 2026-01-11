Abandonan restos humanos en Acapulco Diamante; autoridades investigan

Autoridades de seguridad localizaron restos humanos embolsados en la zona de Acapulco Diamante, lo que provocó un amplio operativo y el acordonamiento del área.

El hallazgo ocurrió en una vialidad de este sector turístico, donde personas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades tras observar varias bolsas con aparentes restos humanos.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para resguardar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los restos para su traslado al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de la víctima ni el número de personas involucradas, y mantienen abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

