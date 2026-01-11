Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 11 de Enero, 2026
HomeSeguridadAbandonan restos humanos en Acapulco Diamante; autoridades investigan
Seguridad

Abandonan restos humanos en Acapulco Diamante; autoridades investigan

Restos humanos embolsados fueron localizados en la zona de Acapulco Diamante, lo que provocó un operativo de seguridad
11 enero, 2026
0
24
Abandonan restos humanos embolsados en Acapulco Diamante

Imagen generada con IA

Autoridades de seguridad localizaron restos humanos embolsados en la zona de Acapulco Diamante, lo que provocó un amplio operativo y el acordonamiento del área.

El hallazgo ocurrió en una vialidad de este sector turístico, donde personas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades tras observar varias bolsas con aparentes restos humanos.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para resguardar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los restos para su traslado al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de la víctima ni el número de personas involucradas, y mantienen abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAcapulcoCadáveres
Articulo anterior

¿Cuánto cuesta la entrada a Playa Balandra en 2026? Horarios y cómo ...

Siguiente articulo

Muere Yeison Jiménez en accidente aéreo; el cantante colombiano tenía 34 años