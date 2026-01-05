Hallan restos humanos de cuatro personas en rancho de Veracruz, una víctima es hijo de exregidor

Cuatro cuerpos sin vida fueron localizados este domingo en el rancho Montecristo, en la comunidad de Aguilera, municipio de Sayula de Alemán, en el sur de Veracruz, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE). Entre las víctimas se identificó a Héctor Velázquez Díaz, hijo del exregidor municipal de la zona.

El hallazgo de los restos humanos ocurrió sobre la carretera Acayucan-Salina Cruz, cuando vecinos y automovilistas reportaron a las autoridades la presencia de cuerpos al interior del rancho. Elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y peritos de la FGE acordonaron la zona para preservar la escena y recabar evidencias.

En el sitio se localizaron casquillos percutidos y signos de violencia extrema en las víctimas, indicando un ataque directo o posible enfrentamiento previo al homicidio de los cuatro hombres.

Identificación de una de las víctimas

Autoridades confirmaron que uno de los cuerpos pertenece a Héctor Velázquez Díaz, de 23 años, hijo del exregidor municipal Héctor Velázquez Vázquez, quien fue asesinado en febrero de 2020 en Acayucan. Las otras tres víctimas continúan en calidad de no identificadas mientras se realizan los análisis forenses correspondientes.

El hallazgo de los restos humanos ha generado una intensa movilización de seguridad mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el multihomicidio y esclarecer posibles vínculos con grupos delictivos que operan en la región.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar las causas y responsables de este hecho violento. Aunque hasta el momento no se han reportado detenciones, las autoridades no descartan ninguna línea de investigación, incluida la probable participación de células criminales que disputan el control de rutas y territorios en el sur de Veracruz.

Sayula de Alemán y sus alrededores han registrado en los últimos años episodios recurrentes de violencia atribuida al crimen organizado, agravando la percepción de inseguridad entre residentes y autoridades locales.

Mientras los restos humanos continúan siendo analizados por peritos forenses, la Fiscalía mantiene resguardado el lugar para completar las diligencias y avanzar en la identificación de las demás víctimas, al tiempo que familiares esperan noticias sobre el paradero de sus seres queridos.

