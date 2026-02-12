Carnaval sin vidrio ni unicel: Autoridades de La Paz anuncian restricciones en el malecón

La fiesta más grande de Baja California Sur busca poner el ejemplo en sustentabilidad. En primer lugar, en el marco del Carnaval La Paz 2026 “Reinas del Cambio”, que arranca formalmente este 12 de febrero, el XVIII Ayuntamiento confirmó la prohibición estricta de productos de unicel y envases de vidrio dentro de la zona de festejos del malecón. Asimismo, la medida tiene un doble propósito: salvaguardar la integridad física de los asistentes y disminuir la enorme huella de residuos que genera el evento cada año.

Para que esta restricción no se quede solo en el papel, se instalarán puntos de revisión en todos los accesos al Paseo Álvaro Obregón. De hecho, los asistentes podrán ingresar con sus propias bebidas, siempre y cuando no vengan en botellas de vidrio. Debido a esto, la recomendación de las autoridades es utilizar envases plásticos reutilizables o termos metálicos. Por otro lado, los objetos prohibidos que sean detectados en los filtros serán retirados antes de permitir el ingreso a la zona de conciertos y puestos.

Compromiso de los comerciantes

Por otro lado, el sector comercial también tendrá que ajustarse a la nueva realidad. Por ejemplo, los más de 280 vendedores autorizados para participar en esta edición recibieron capacitaciones previas sobre el manejo de residuos. Sin embargo, las reglas son claras: aquel comerciante que sea sorprendido utilizando unicel en sus puestos podría perder su permiso de operación de manera inmediata. Por esta razón, se espera que el uso de materiales biodegradables o reutilizables sea la norma durante los seis días de celebración.

Fiesta inclusiva: Cero pirotecnia

Sin duda, uno de los anuncios más celebrados por la comunidad es la ratificación de que no habrá pirotecnia tradicional. La alcaldesa Milena Quiroga Romero informó que esta decisión se tomó para proteger a las personas neurodivergentes y evitar el estrés en los animales de compañía. En resumen, el Carnaval 2026 busca ser un espacio de convivencia pacífica donde el ruido de los fuegos artificiales sea sustituido por el ritmo de las comparsas. De igual forma, se mantendrá una vigilancia constante para evitar que particulares introduzcan cohetes a la zona.

Finalmente, el Carnaval La Paz 2026 se perfila como una edición histórica por su enfoque consciente. En conclusión, la prohibición de materiales peligrosos y contaminantes es un paso necesario para profesionalizar nuestra máxima fiesta. Con estas acciones, el Ayuntamiento busca que residentes y turistas disfruten de un ambiente familiar y seguro, donde la única huella que quede en el malecón sea la de la alegría sudcaliforniana.

