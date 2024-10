Tras un mes sin sueldos resuelven pagos a 31 cadetes de la Academia Estatal de Policía en BCS

Después de un mes de incertidumbre y preocupación, 31 cadetes de la Academia de Policía Estatal Preventiva de Baja California Sur finalmente recibieron el pago de dos quincenas atrasadas. Los futuros elementos de seguridad pública transcurrieron todo septiembre sin sueldos, lo que afectó su situación financiera y motivación en las filas de formación de la institución.

Uno de los estudiantes de la academia confirmó que desde el 5 de octubre les fueron depositando sus dos pagos de 5,700 pesos quincenales cada uno, después de varias semanas sin recibir ingresos como alumnos del curso de formación policial. Según su testimonio, sus superiores nunca les dieron una explicación clara del porque se habían retrasado tanto tiempo los depósitos.

“Únicamente habíamos recibido una explicación muy vaga respecto a que supuestamente el tesorero estaba incapacitado y que no podía realizar sus funciones. Para nosotros fue algo inverosímil, porque si no está el tesorero o desafortunadamente le ocurre un accidente o algo no hay quien más haga sus funciones. Nos pareció algo ilógico, pero era a los que nos estaban comentando por parte de la academia, que ya era tema de la secretaría. De hecho, el mismo secretario, el capitán Cancino, fue a hablar con nosotros cuando nos debían una quincena nada más, y nos dijo que estaba en manos del gobierno del estado.”