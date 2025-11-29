Autoridades reconocen resultados, pero persisten objetivos criminales en BCS

Tras un año marcado por hechos violentos en Baja California Sur, la Secretaría de Seguridad Pública del estado afirmó que diversos operativos y acciones de inteligencia han generado impactos relevantes contra grupos delictivos, aunque reconoció que aún existen objetivos prioritarios en seguimiento.

A raíz de los incidentes de alto impacto registrados en los municipios de Loreto y Comondú, fuerzas federales y estatales han desplegado operativos especiales, patrullajes y trabajos de inteligencia para ubicar y detener a los principales generadores de violencia, además de lograr aseguramientos considerados relevantes.

En entrevista exclusiva, el capitán Luis Alfredo Cancino Vicente, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, aseguró que las acciones implementadas durante este año han producido resultados significativos.

Lee más: Colectivo reporta hallazgo de restos humanos en La Paz tras llamada anónima

“En este año, la estrategia llevada por la Mesa Estatal de Seguridad ha decomisado más de 100 armas; las fuerzas federales han logrado neutralizar dos pistas clandestinas; se han neutralizado también redes de comunicación. Objetivos prioritarios que se han puesto en las mesas de inteligencia operativa han sido capturados y están afortunadamente llevados a la procuración de justicia. Seguimos trabajando en coordinación con los municipios y con la federación. Tenemos objetivos prioritarios y debemos tener buenos resultados”, declaró.

El funcionario también resaltó el papel de la ciudadanía en los avances operativos y señaló que una parte considerable de las detenciones relevantes derivó de reportes anónimos.

“Es por eso el llamado, como siempre, a la ciudadanía, a que confíen en las autoridades. De estas detenciones de objetivos prioritarios, hay que reconocer que el 30% han sido por denuncias anónimas de la ciudadanía (…) Tenemos objetivos prioritarios, tenemos alertamientos; esto es algo que todos los años hemos tenido, no es nuevo para nosotros. Este año hemos tenido más alertamientos, más objetivos”, indicó.

La postura del funcionario se da en un contexto donde se han registrado ataques armados, detenciones de objetivos prioritarios y miembros de células criminales, así como diversos aseguramientos. Estos hechos han llevado a reforzar patrullajes, operativos conjuntos y despliegues de inteligencia para contener la actividad de grupos delictivos que buscan operar en el estado.