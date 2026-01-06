Retienen a diputada de Morena Alejandra Ang al cruzar a EU con efectivo no declarado

La diputada morenista de Baja California, Alejandra Ang Hernández, fue retenida este lunes en la garita internacional de Calexico, California, al intentar cruzar hacia Estados Unidos con una suma de dinero en efectivo que excedía el límite legal.

Con un aproximado de 800 mil pesos mexicanos sin declarar ante las autoridades migratorias y aduaneras fue que se le detuvo.

La legisladora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la XXV Legislatura de Baja California y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso estatal, confirmó que fue interceptada por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante una inspección de rutina.

Según medios locales, el dinero ascendería a cerca de 800 000 pesos (aproximadamente 40 000 dólares), cifra que supera con creces el monto permitido, que debe declararse ante autoridades estadounidenses para su ingreso o salida.

En su posicionamiento, Ang Hernández explicó que el efectivo en su posesión corresponde a recursos personales de su propiedad y la de su esposo, producto de “ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil”, con los cuales planeaba adquirir un vehículo.

“Por error no resguardé en mi casa el dinero en efectivo”, sostuvo la diputada al justificar lo ocurrido.

Proceso administrativo y aclaración

Las autoridades estadounidenses procedieron a incautar los billetes excedentes, y la diputada aceptó que se encuentra actualmente atendiendo un proceso administrativo para aclarar la situación y recuperar el efectivo retenido, asegurando que coopera plenamente con las instancias correspondientes.

A través de publicaciones en redes sociales y mensajes a medios, Ang Hernández también negó que el incidente haya provocado la revocación de su visa.

Aunque tendrá un plazo para demostrar el origen lícito del dinero conforme a la normativa migratoria y aduanera de EE UU.

El hecho ocurre en un contexto en el que portar sumas superiores a los 10 000 dólares sin declaración constituye una infracción federal en territorio estadounidense.

Incluso con la posibilidad de que se confisque el dinero y se inicie un proceso administrativo o penal contra el portador si no se acredita su origen.

Repercusiones políticas y sociales

La retención de una figura política de Morena por presunta falta al procedimiento migratorio y aduanero ha generado reacciones en redes sociales y medios de comunicación, sobre todo en Baja California, donde la diputada tiene una presencia activa en la agenda política local.

El suceso plantea preguntas sobre la transparencia en la declaración de recursos por parte de servidores públicos y la responsabilidad de cumplir con las obligaciones legales al cruzar fronteras.

La diputada se sumará ahora a una lista de políticos mexicanos que han enfrentado cuestionamientos por su visa o por procedimientos en cruces fronterizos.

Aunque hasta el momento ella ha enfatizado que actuó sin fines ilícitos y busca recuperar el efectivo retenido mediante el proceso establecido.

