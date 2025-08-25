Servicios Públicos retira 566 toneladas de chatarra en Los Cabos

Con la recolección de más de 566 toneladas de ramas, chatarra y cacharros en tan solo una semana, el Gobierno Municipal de Los Cabos busca enfrentar uno de los problemas más visibles en las colonias: la acumulación de basura en espacios públicos y predios abandonados.

Del 15 al 21 de agosto, personal de la Dirección General de Servicios Públicos, encabezada por Manuel Ernesto Montaño Castro, desplegó maquinaria pesada, camiones recolectores y cuadrillas en San José del Cabo, Cabo San Lucas y comunidades rurales, retirando muebles viejos, fierros, aparatos electrónicos y ramas que representaban tanto un problema de imagen urbana como un riesgo sanitario para las familias.

Un problema ligado a salud y lluvias

El programa permanente de descacharrización tiene como objetivo evitar que los desechos acumulados se conviertan en focos de infección, sobre todo en temporada de lluvias, cuando los drenajes suelen obstruirse por basura y escombros.

Montaño Castro señaló que, si bien la autoridad redobla esfuerzos, la colaboración ciudadana es clave. Mantener limpios los frentes de casas y negocios, no acumular cacharros y aprovechar las jornadas de limpieza son medidas básicas para reducir riesgos de inundaciones y garantizar espacios públicos ordenados.

Responsabilidad compartida

El Ayuntamiento de Los Cabos asegura que continuará desplegando operativos de limpieza en todo el municipio, aunque también insistió en que la tarea de mantener una ciudad limpia no puede recaer únicamente en la autoridad. La prevención de riesgos y el fortalecimiento de una cultura de limpieza urbana dependen en gran medida de la participación ciudadana.

