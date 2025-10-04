Retiran 46 toneladas de maleza y especies invasoras en el Estero de San José del Cabo

El Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su compromiso con la preservación del Estero de San José del Cabo, mediante acciones de limpieza y coordinación con distintos sectores sociales.

Durante esta semana, la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente retiró 46 toneladas de maleza y especies invasoras, principalmente lirio acuático y lechuguilla.

En meses anteriores, cuadrillas municipales han realizado labores permanentes de limpieza, alcanzando ya un acumulado superior a 250 toneladas de desechos y plantas invasoras en el Estero de San José del Cabo, ecosistema de gran importancia.

En la tercera sesión ordinaria del Consejo Asesor de la Reserva Ecológica Estatal del Estero, se aprobó por unanimidad la actualización del Programa de Manejo. Este documento integra valores ecológicos, ordenamiento territorial, usos de suelo y dinámicas sociales actuales, con el fin de reforzar la protección de uno de los ecosistemas costeros más frágiles y emblemáticos del sur de la península.