Retiran 18 toneladas de lirio acuático y lechuguilla del Estero de San José del Cabo

ras el paso del huracán “Lorena”, el Gobierno Municipal de Los Cabos llevó a cabo una jornada de limpieza en el Estero de San José del Cabo, logrando retirar alrededor de 18 toneladas de lirio acuático, lechuguilla y residuos sólidos.

El titular de la Dirección de Recursos Naturales y Vida Silvestre, Jorge Armando López Espinoza, informó que participaron 137 personas de distintas áreas de la XV Administración Municipal, así como integrantes de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, CROC y sector hotelero.

Destacó que, por instrucción del alcalde Christian Agúndez Gómez, las cuadrillas mantendrán campañas permanentes de limpieza en el estero, con el fin de prevenir la acumulación de flora invasora cuando aumente el nivel del agua.

De esta forma, el Gobierno Municipal de Los Cabos reafirma su compromiso con la conservación de los ecosistemas y la protección del medio ambiente.

