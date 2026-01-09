Retiran 236 toneladas de basura tras reforzar recolección en Cabo San Lucas

La recolección de basura en Cabo San Lucas fue reforzada mediante un operativo especial que permitió retirar 236 toneladas de residuos sólidos urbanos, informó la Dirección General de Servicios Públicos del XV Ayuntamiento de Los Cabos.

Estas acciones se realizaron en coordinación con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), como respuesta al incremento en la generación de residuos sólidos urbanos durante la presente temporada, lo que elevó la demanda del servicio en distintas zonas de Cabo San Lucas.

El operativo de recolección de basura se concentró en colonias con mayor acumulación de desechos, entre ellas Caribe Bajo, Tierra y Libertad y Lomas del Sol, además de otros sectores prioritarios de la delegación, donde se llevaron a cabo labores extraordinarias para mejorar las condiciones del entorno urbano.

De manera paralela, el personal de Servicios Públicos mantiene activas las rutas ordinarias de recolección de basura, así como la planeación regular del servicio en todo el municipio, con el objetivo de avanzar de forma gradual hacia la normalización en la atención de los residuos sólidos urbanos.

Las labores se desarrollan bajo la coordinación de la Dirección General de Servicios Públicos, encabezada por Manuel Ernesto Montaño Castro, como parte del trabajo permanente de la XV Administración Municipal que preside el alcalde Christian Agúndez Gómez, orientado a atender las necesidades prioritarias de la población de Cabo San Lucas.

