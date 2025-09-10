Gobierno de Los Cabos retira 110 toneladas de basura tras huracán Lorena

El Gobierno Municipal de Los Cabos, presidido por Christian Agúndez Gómez, llevó a cabo una jornada de limpieza y rehabilitación en playa 8 Cascadas, en Cabo San Lucas, tras el paso del huracán Lorena. Durante la acción se recolectaron 110 toneladas de basura.

El coordinador municipal de ZOFEMAT, Rafael Guillermo Álvarez Munguía, supervisó los trabajos y aseguró que se cumplieran los objetivos de la jornada. Contaron con el apoyo de la XI Regidora Valerie Olmos y del director de Transporte, Flavio Amador Hernández, cuya colaboración fue clave para el éxito de estas labores.

Se utilizaron maquinaria pesada, como dompes y retroexcavadora, para mejorar las condiciones de la playa 8 Cascadas y garantizar un entorno seguro y limpio para residentes y visitantes. Estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes del municipio por el cuidado ambiental.

El XV Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su compromiso con playas limpias, seguras y sustentables, fomentando la protección del medio ambiente para todos.

