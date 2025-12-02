Retiran más de 32 toneladas de basura y cacharros en la colonia Santa Rosa

La Dirección General de Servicios Públicos del H. XV Ayuntamiento de Los Cabos realizó una amplia jornada de recolección de residuos en Santa Rosa, donde se retiraron más de 32 toneladas de ramas, cacharros y desechos en un solo día. Estas acciones refuerzan el compromiso de mantener espacios públicos limpios y seguros.

Durante los trabajos, las cuadrillas municipales levantaron colchones, lavadoras, refrigeradores, muebles y otros objetos en desuso acumulados en calles y puntos de arrojo clandestino. Esta recolección de residuos en Santa Rosa permitió recuperar áreas afectadas, disminuir riesgos sanitarios y mejorar la movilidad de las familias que transitan por la colonia.

Las labores se efectuaron por instrucciones del alcalde Christian Agúndez Gómez, y bajo la coordinación del director general de Servicios Públicos, Manuel Ernesto Montaño Castro, quienes reiteraron la importancia de mantener un sistema de limpieza eficiente y cercano a las necesidades de la población. Estas acciones se suman a los esfuerzos permanentes de manejo responsable de desechos y atención a colonias con demanda inmediata.

Finalmente, la dependencia exhortó a la ciudadanía a evitar la acumulación de basura, mantener limpio el frente de sus viviendas y hacer uso adecuado de los servicios municipales, recordando que la recolección de residuos en Santa Rosa y en todo el municipio es una tarea compartida para preservar entornos saludables y ordenados.