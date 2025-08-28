Retiran 32 toneladas de lirio y lechuguilla en el Estero de Los Cabos

La Dirección General de Ecología Municipal del XV Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, informó que durante la Jornada de Limpieza en el Estero de San José del Cabo fueron retiradas 32 toneladas de lirio acuático y lechuguilla, especies invasoras que amenazan el equilibrio ecológico de la zona.

El director de Fauna y Vida Silvestre, Jorge Armando López, explicó que esta acción responde a una instrucción directa del alcalde y del Cabildo, como parte del plan de manejo ambiental que se encuentra en revisión por el Consejo Asesor.

Riesgo en temporada de ciclones

El funcionario advirtió que la acumulación de lirio y lechuguilla puede generar un problema mayor durante la temporada ciclónica, ya que, si la barra arenosa que separa el estero del mar se abre, toneladas de desechos vegetales podrían llegar hasta las playas.



“Este esfuerzo busca prevenir afectaciones, especialmente porque Los Cabos cuenta con el mayor número de playas Blue Flag y Platinum certificadas en el país”, señaló López.

Participación ciudadana y apoyo institucional

En la jornada participaron dependencias como Semarnat, Transporte y Servicios Públicos, además de empresarios y vecinos de la zona, quienes aportaron equipo y mano de obra. López adelantó que se realizará otra mega jornada en la zona del puente, aguas arriba, en coordinación con el Instituto de la Juventud (INJUVE), cuya fecha será anunciada próximamente.

