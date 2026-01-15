Extirpan tumor de 60 kg a un hombre ruso tras vivir más de 20 años sin saber su gravedad

En la ciudad de Sverdlovsk, Rusia, un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue sometido a una complicada cirugía para poder retirar un gigantesco tumor de 60 kilogramos de su estómago.

El tumor le había estado acompañando por más de dos décadas, según autoridades sanitarias de la región.

El paciente, cuya identidad no fue revelada, relató que su abdomen comenzó a crecer a los 33 años, pero él creyó que el aumento de volumen era simplemente “que le estaba creciendo la panza” y no representaba un riesgo para su vida.

Solo fue hasta los 50 años, cuando el malestar y las dificultades físicas le impidieron trabajar con normalidad, que decidió acudir a un hospital donde un chequeo médico detectó la presencia de una enorme masa.

¿Cómo detectaron el tumor de 60 kilogramos?

Los especialistas identificaron el crecimiento como un liposarcoma, un tipo de tumor originado en los tejidos adiposos que puede desarrollarse de manera silenciosa y progresiva sin síntomas claros durante años.

En este caso, la masa ocupó casi toda la cavidad abdominal, desplazando órganos como los intestinos y la vejiga, y presionando estructuras vitales como la vena cava inferior, lo que representaba un riesgo significativo para la circulación y las funciones internas del cuerpo.

La operación duró alrededor de 8 horas; el caso dejó sorprendido a especialistas

Un equipo multidisciplinario formado por ocho especialistas oncólogos y cirujanos realizó la intervención, que duró casi ocho horas, para extraer exitosamente el tumor sin complicaciones mayores reportadas.

Los médicos locales afirmaron que un caso de esta magnitud no había sido visto en más de 30 años en su región.

Los liposarcomas son considerados traicioneros, ya que su crecimiento lento puede llevar a diagnósticos tardíos cuando los síntomas clínicos aparecen hasta que el tumor alcanza un tamaño considerable.

Este caso subraya la importancia de evaluaciones médicas periódicas, especialmente ante cambios corporales inusuales o progresivos.

Este caso, extraordinario por el peso y volumen del tumor, pone de manifiesto la necesidad de concientización sobre signos corporales atípicos.

Además de resaltar la disponibilidad de sistemas de salud accesibles para prevenir diagnósticos tardíos que comprometan la salud y la calidad de vida de los pacientes.

