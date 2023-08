Retiran vehículos chatarra de la vía pública en Los Cabos

Los Cabos, B.C.S. 27 de agosto del 2023.- Siguiendo las indicaciones del alcalde Oscar Leggs Castro de trabajar con sentido humano, las y los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal a cargo del Ing. Jesús Antonio Gómez Rodríguez, atienden los llamados de la población cabeña realizando de forma continua operativos para retirar vehículos chatarra que obstruyan la vía pública.

El objetivo de estos operativos es mantener libres las vialidades de las colonias, para que de esta manera la ciudadanía pueda transitar con su vehículo o a pie con mayor facilidad; a su vez, como consecuencia positiva de estas acciones, se disminuyen posibles escondites para personas con comportamientos antisociales que puedan causar molestias a la población.

Durante el pasado mes de julio personal de Seguridad Pública realizó 08 operativos en el municipio de Los Cabos, arrojando como resultado 33 notificaciones (para que el ciudadano retire su vehículo), 01 llamada de atención, 03 vehículos remitidos al corralón y 01 infracción por infringir el reglamento de tránsito.

Para finalizar, se le recuerda a la ciudadanía conducir con responsabilidad y consciencia, no manipular el teléfono mientras conducen y no ignorar los semáforos en rojo; estas recomendaciones no son solo para evitar ser sancionados por la autoridad correspondiente, si no para prevenir accidentes o posibles víctimas; recordemos que la seguridad, así como la prevención es materia de todas y todos.