Población paceña reprueba el retiro de apoyo por parte de Conade a deportistas

Tras lo sucedido con las atletas de natación artística y el hecho de que vendieron su indumentaria para participar en el mundial en Egipto, la posible subasta de la medalla de bronce de Gabriela Agúndez en clavados para acudir a Japón próximamente, y las declaraciones de Ana Gabriela Guevara Espinoza como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). hacía con los deportistas.

Este medio informativo realizó un sondeo con la ciudadanía de la capital de Baja California Sur, para conocer su opinión con respecto a esa situación ya que muchos consideran que lo anterior es algo penoso que ningún atleta debería pasar.

Omar aseguró que esto no debe suceder, ya que los deportes existen para alejar de los malos hábitos a los que lo practican y al dejarlos sin apoyo, prácticamente se trunca su posibilidad de seguir en ese camino.

“Cuando vi las noticias, sobre todo, cuando las atletas de natación artística ganaron las medallas y mencionaron que no había apoyo, se me hace algo muy malo, el deporte es lo que aleja a la gente de malos hábitos y nuestros deportistas tendrán que recibir apoyo de gobierno federal, se me hace muy malo [..] Es por eso que llegamos diferente a otros países que entrenan al cien por ciento”.