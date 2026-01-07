Retiro de lotes de leche infantil de Nestlé se extiende a México, China y Brasil por riesgo sanitario

El retiro global de productos de nutrición infantil de Nestlé, inicialmente limitado a Europa por posibles riesgos sanitarios, ha sido ampliado oficialmente para incluir a México, China y Brasil.

Esto en una decisión que alerta a autoridades y padres de familia de todo el mundo sobre la seguridad en la alimentación de los bebés.

México se suma a la alerta sanitaria internacional

Autoridades de salud y organismos regulatorios de al menos 37 países han emitido advertencias sobre ciertos lotes de leche de fórmula infantil de las marcas SMA, BEBA, NAN y Alfamino.

Pues la posibilidad de que estén contaminados con cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus, que puede provocar náuseas y vómitos si se ingiere.

En México, la ampliación del retiro se da como parte de un esfuerzo coordinado con agencias internacionales, siguiendo los lineamientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para salvaguardar la salud de los niños lactantes y menores que dependen de fórmulas infantiles.

Causa del retiro y alcance global

El origen del retiro se remonta a una detección de posible contaminación en materia prima utilizada en la producción de fórmulas infantiles en Europa, específicamente en uno de los ingredientes clave de la mezcla.

Nestlé decidió retirar preventivamente estos lotes antes de que se confirmaran casos de enfermedad asociados al consumo.

Además de México, China y Brasil han implementado procesos de retiro y advertencias sanitarias, lo que subraya la amplitud del impacto del retiro, que ahora abarca múltiples regiones de América, Asia y Europa.

Respuesta de Nestlé y recomendaciones para padres

La compañía suiza ha señalado que no se han confirmado enfermedades relacionadas con los lotes retirados, pero ha reforzado sus pruebas y controles de calidad para identificar y mitigar cualquier riesgo potencial.

Autoridades de salud recomiendan a los consumidores:

Verificar números de lote y fechas de caducidad en cualquier producto de leche infantil Nestlé en casa.

en cualquier producto de leche infantil Nestlé en casa. Evitar el consumo de productos incluidos en el retiro.

Consultar con profesionales de la salud si un bebé presenta síntomas tras el consumo de estos productos.

Este retiro representa uno de los más amplios en la historia reciente de Nestlé en el sector de nutrición infantil, lo que ha generado presión sobre la empresa para revisar sus protocolos de control de calidad y asegurar la confianza de los consumidores a nivel mundial.

Las autoridades sanitarias tanto en México como en otros países seguirán de cerca la evolución de esta situación para garantizar que no se presenten riesgos adicionales a la salud pública.

