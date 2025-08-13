Reclamos por caos y retrasos tras bloqueo en aeropuerto de Los Cabos

Turistas, pasajeros y trabajadores del sector turístico manifestaron su descontento por el bloqueo realizado por transportadoras turísticas en los accesos al Aeropuerto Internacional de Los Cabos la tarde del miércoles. Señalaron retrasos, riesgo de perder vuelos y afectaciones tanto a la operación de la terminal como a la imagen del destino.

Caos vial y mal clima

El cierre, sumado a las lluvias intensas, obligó a muchas personas a caminar largos tramos con maletas entre charcos y vehículos detenidos.

“Nos está causando una afectación, mucha… si tenemos retraso en nuestro vuelo (…) se nos hace tarde para llegar al aeropuerto de Toluca”, expresaron algunos afectados.

Impacto en todos los sectores del aeropuerto

Entre los inconformes también había trabajadores de la terminal aérea, quienes advirtieron que el problema no solo afecta a los pasajeros, sino a todas las áreas productivas del municipio.

“A opinión personal creo que debería tomarse con muchísima seriedad este tipo de situaciones. Bloquear el aeropuerto es una irresponsabilidad de parte de quien sea. Se entiende que tengan asuntos que resolver, o que sea la única forma de ser escuchados, pero no debería hacerse afectando a cientos o miles de personas que tal vez perdieron sus vuelos”, dijo Manuel Pérez, trabajador de tiempos compartidos del aeropuerto.

El entrevistado pidió que se solucione el conflicto para mantener la buena imagen turística de Los Cabos y llamó a las autoridades a impedir que se repitan estos bloqueos.

Acuerdos previos y protesta inesperada

Un día antes, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío encabezó una reunión con autoridades federales y representantes del transporte en Los Cabos. En ella se acordó reforzar operativos y reactivar el registro obligatorio en la plataforma de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para regular el servicio.

El director estatal del Transporte, Martín Guadalupe Salinas Ceseña, dijo desconocer las razones de la protesta y la calificó como sorpresiva, pues se habían alcanzado acuerdos con transportadoras y gremios de taxis para combatir el transporte irregular.

Sin respuesta de transportadoras

El bloqueo duró pocas horas debido a la lluvia. En el lugar, se buscó la postura de las transportadoras, pero se negaron a dar declaraciones. Hasta ahora, no se sabe qué acciones tomarán ellas o las autoridades para resolver el conflicto.

