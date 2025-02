Usuarios señalaron retrasos del transporte público durante Carnaval La Paz 2025

La aplicación de la ampliación del horario del transporte público hasta las 2:30 horas durante el Carnaval de La Paz 2025 generó diversas opiniones entre los usuarios. Mientras algunos consideran que la medida facilita la movilidad y previene incidentes viales, otros señalaron problemas como tiempos de espera prolongados y actitudes variables de los conductores.

Isaías López indicó que la frecuencia de algunas rutas durante la madrugada posterior al Carnaval debería aumentar, ya que los tiempos de espera pueden ser largos.

“Necesitamos que pasen un poco más seguido para que no haya mucho congestionamiento aquí en la vía pública, sobre todo en la ruta de la Ciudad del Cielo y el Pedregal. Cada media hora pasan o hay veces dura hasta unos 45 minutos en pasar”, comentó Isaías López.

Luis Hernández, usuario frecuente del transporte, mencionó que ha notado diferencias en la actitud de los operadores de las rutas con horario extendido. Explicó que algunos choferes atienden de mal humor a altas horas de la noche.

“Hay conductores que tienen todo mi respeto para cada uno de ellos porque así son bien amables, pero hay conductores y conductoras que sí, la verdad, son un poco groseros. No me ha tocado a mí en lo personal, pero he visto la atención que nos dan”, comentó Luis Hernández.