Reubican oficinas de la nueva delegación de Cabo San Lucas tras detectar irregularidades

Diversos ciudadanos reportaron a través de redes sociales el retiro de oficinas municipales del edificio ubicado en la colonia Brisas del Pacífico, en Cabo San Lucas, el cual había sido habilitado como la nueva delegación municipal. Esta decisión responde a irregularidades detectadas en el contrato de adquisición del inmueble, formalizado por la administración anterior del Ayuntamiento de Los Cabos.

Durante esta semana, el gobierno municipal ha llevado a cabo la reubicación de las áreas operativas que funcionaban en dicho espacio. El secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, señaló que el contrato con el particular presentaba diversas anomalías.

“La pasada administración realizó un contrato de compra-venta que terminó funcionando como un arrendamiento disfrazado. Detectamos muchas fallas técnicas y jurídicas que podrían comprometer legalmente a esta administración. Por eso decidimos desalojar el inmueble y evitar ser parte de un proceso irregular”, declaró Rentería Santana.

El funcionario precisó que el próximo lunes 11 de agosto se informará oficialmente a la ciudadanía sobre la nueva ubicación de las oficinas municipales.

“Estamos en proceso de reacomodo. El lunes se dará a conocer la nueva sede de cada una de las áreas que fueron retiradas del edificio en Brisas del Pacífico”, añadió.

🏛️ ¿Cuáles oficinas fueron reubicadas?

Aunque no se ha detallado la lista completa de las coordinaciones que dejaron el inmueble, se espera que el anuncio oficial incluya información sobre las dependencias responsables de trámites ciudadanos y servicios públicos locales.

🔍Investigarán posible daño al erario

Rentería Santana también adelantó que el caso será investigado, ya que se suma a otras presuntas irregularidades administrativas detectadas durante la revisión de contratos celebrados por la gestión anterior.

