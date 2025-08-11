Reubican Temporalmente Oficinas de Bienestar en Cabo San Lucas al Cerrito del Timbre

Debido al cierre del edificio que albergaba la Delegación de Bienestar en Cabo San Lucas, las oficinas de esta dependencia federal serán reubicadas temporalmente en el Cerrito del Timbre, en el centro de la ciudad. Sin embargo, en esta nueva sede sólo se recibirán documentos para programas dirigidos a mujeres.

🚧 Oficinas provisionales con atención limitada

Yanssen Weichselbaum, delegada de Programas para el Bienestar en Baja California Sur, explicó que este cambio fue necesario tras el desalojo del inmueble anterior. El Cerrito del Timbre no cuenta con las condiciones físicas adecuadas para operar como oficina permanente.

“Estas oficinas sólo estarán recibiendo documentación relacionada con registros para mujeres. Otros trámites deberán realizarse en las oficinas de la colonia El Caribe”, explicó la funcionaria.

📌 Atención completa en la colonia El Caribe

Los trámites relacionados con tarjetas INAPAM, reposiciones de medios de pago y otros programas sociales de Bienestar seguirán atendiéndose en la sede de la colonia El Caribe, ubicada junto al CECyTE 05.

Este centro continuará operando con normalidad y ofreciendo todos los servicios de la Delegación de Bienestar en Los Cabos.

🔍 En búsqueda de una nueva sede definitiva

La Delegación de Bienestar en Baja California Sur se encuentra actualmente evaluando opciones para establecer una nueva sede permanente en Cabo San Lucas. El objetivo es ofrecer un espacio adecuado que permita atender de manera eficiente y digna a las personas beneficiarias de los programas federales.

