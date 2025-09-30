Reubicarán planta de tratamiento de Fonatur para rescatar el Estero Josefino

El Estero de San José del Cabo, una reserva ecológica estatal vital para el ecosistema local, recibirá un alivio ambiental: la planta de tratamiento de aguas residuales de Fonatur será reubicada casi en su totalidad para reducir el daño que ha provocado durante años.

La infraestructura actual, adquirida recientemente por el Gobierno del Estado de Baja California Sur, será transferida al Ayuntamiento de Los Cabos. En su lugar, se construirá una nueva planta llamada “La Sonoreña II”, ubicada en una zona menos sensible al entorno ecológico.

Avanza la construcción de “La Sonoreña II”

El director de OOMSAPAS Los Cabos, Ramón Rubio Apodaca, informó que la colocación de la primera piedra de esta nueva planta está próxima a realizarse.

“Está muy próxima la colocación de la primera piedra de esta planta Sonoreña número dos. El impacto que busca el alcalde es principalmente mejorar el cuerpo de agua en el humedal del estero y recuperar estos espacios”, declaró el funcionario.

Además, explicó que en la zona donde actualmente opera la planta de Fonatur permanecerá solo un cárcamo y algunas estructuras menores, retirando alrededor del 90% de la obra civil existente.

“Quitaremos cerca del 90% de lo que se ve actualmente de la obra civil”, puntualizó Rubio Apodaca.

Parque ecológico y recuperación ambiental

El presidente municipal Christian Agúndez Gómez detalló que, además de la reubicación, el proyecto contempla la creación de un parque ecológico en el terreno que dejará libre la planta, como parte de un plan integral de recuperación del Estero Josefino.

El costo de la nueva planta de tratamiento asciende a 700 millones de pesos, recursos que serán gestionados ante el Gobierno Federal.