Primeros hallazgos del accidente de Yeison Jiménez revelan nuevas dudas sobre la avioneta

Las autoridades de la Aeronáutica Civil de Colombia han revelado los primeros peritajes sobre el accidente en el que perdió la vida el cantante, Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, por lo que comenzado a surgir interrogantes técnicos y legales sobre la aeronave involucrada en el hecho.

El incidente ocurrió cuando la aeronave en la que se transportaba el artista presentó una falla crítica en el tren de aterrizaje. De acuerdo con las investigaciones, la avioneta no se encontraba bajo la vigilancia directa de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil). El motivo radica en su matrícula, que iniciaba con la letra N (November), correspondiente a un registro en los Estados Unidos, y no con las letras HK, que identifican a las aeronaves matriculadas oficialmente en Colombia.

La investigación técnica busca determinar si el accidente fue producto de un error humano o de una fatiga de materiales en la estructura de la aeronave. Según fuentes cercanas al caso, se han detectado inconsistencias en las bitácoras de vuelo de la empresa operadora, lo que ha generado nuevas dudas sobre la seguridad de los vuelos privados en la región.

Otro factor que ha generado dudas entre los investigadores es la antigüedad. Esta aeronave en la que viajaba Yeison Jiménez tendría más de 40 años de fabricación, lo que lo clasifica dentro de la categoría de aviones envejecidos. Este dato es fundamental para entender por qué mantenía su registro estadounidense.

Mientras la investigación avanza, esta semana miles de seguidores y colegas se reunieron en el Movistar Arena de Bogotá para rendir un sentido homenaje póstumo a Yeison Jiménez y a los otros cinco fallecidos en el siniestro. Durante la jornada, marcada por la interpretación de la canción inédita El aventurero en el cielo por parte de figuras como Pipe Bueno y Jessi Uribe, se vivieron momentos muy emotivos con las palabras de la madre del artista, Luz Mery Galeano, quien manifestó ante la multitud: “Mi hijo se fue al cielo a servirle a Dios”.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/