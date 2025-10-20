Revelan claves del rodaje de Spider-Man Brand New Day con Sadie Sink y Mark Ruffalo

El rodaje de ‘Spider-Man: Brand New Day’ ha desatado una auténtica fiebre cinematográfica, especialmente tras la filtración de imágenes impactantes desde el set. Las calles de Glasgow, Escocia, han sido el epicentro de esta producción de Marvel Studios, con detalles reportados el 20 de octubre de 2025 que sugieren giros argumentales significativos. Esta es la cuarta entrega cinematográfica protagonizada por Tom Holland como el Hombre Araña.

La revelación más intrigante involucra a Mark Ruffalo, quien fue captado por las cámaras tumbado en una camilla médica. Inmediatamente, esta escena disparó especulaciones entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Muchos apuntan a que Bruce Banner podría estar enfrentándose a las graves consecuencias de intentar separarse definitivamente de Hulk.

LEE MÁS: El emotivo Día de Muertos de Maribel Guardia: Ofrenda para Julián y su inesperada mudanza

Sadie Sink: ¿Aliada táctica o nueva Mary Jane?

La presencia de Sadie Sink, reconocida por su trabajo en “Stranger Things”, en el set ha generado tanta expectación como los misterios de la trama. La actriz fue vista con un atuendo que incluía botas militares y ropa de estilo táctico. Usuarios con atención al detalle notaron que parte del vestuario era un pantalón de estampado militar amarillo con verde.

Debido a su indumentaria, surgieron nuevas teorías sobre su rol, especialmente porque fue filmada en las mismas localizaciones que el Hombre Araña en plena acción. La especulación sugiere que sus caminos podrían cruzarse en la trama, vinculándola incluso con el personaje de The Punisher. Una de las posibilidades barajadas es que Sink interprete a Rachel Cole-Alves, compañera pelirroja del vigilante.

Elenco y el futuro del Hombre Araña

A pesar de las intensas especulaciones, aún no hay nada sólido sobre el papel de Sadie Sink; algunos todavía creen que, debido a su cabello pelirrojo, podría ser una nueva versión de Mary Jane Watson o de Jean Grey. No obstante, el elenco confirmado trae de vuelta figuras esperadas como Zendaya en el papel de MJ y Jacob Batalon como Ned Leeds.

El reparto se completa con la participación de:

Jon Bernthal como Frank Castle

Michael Mando como Scorpion

Marvin Jones III como Tombstone.

LEE MÁS: ¡Vuelve la locura! 31 Minutos trae radio Guaripolo II a México: fechas y precios confirmados

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, tiene previsto su estreno para julio de 2026. El director comentó sobre la producción: “Estamos inmersos en descubrir la siguiente fase evolutiva de este extraordinario personaje”.

Tom Holland también compartió su entusiasmo, destacando que aunque ha interpretado el rol anteriormente, “cada nueva película tiene su propia esencia”. La cinta promete ser otra aventura épica de Marvel Studios, la cual explorará la vida de Peter Parker tras los eventos de ‘Spider-Man: No Way Home’.