Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: revelan escenario y detalles de la boda

Taylor Swift, la icónica artista pop, y el astro de la NFL Travis Kelce han despertado un gran interés mediático tras el anuncio de su compromiso, y cada vez más indicios apuntan hacia la boda de Taylor Swift como un evento discreto pero profundamente simbólico. Según diversos medios, la pareja planea una ceremonia privada durante el verano de 2026 en la residencia costera que Swift posee en Watch Hill, Rhode Island.

La mansión en cuestión, conocida como “High Watch” o “Holiday House”, fue comprada por Taylor Swift en 2013 por unos 17.75 millones de dólares. Se trata de una propiedad majestuosa frente al mar, con estilo colonial y más de 11,000 pies cuadrados, cuya reciente remodelación ha despertado especulaciones de que está siendo acondicionada para recibir un evento tan trascendente como una boda muy íntima.

Desde fuentes cercanas a la pareja se reporta que la ceremonia no buscará el esplendor de un espectáculo mediático, sino más bien privilegia la calidez familiar y la cercanía sentimental. Según quienes han revelado los planes, el enlace podría limitarse a amigos íntimos y familiares, lo que se alinea con el carácter personal que Swift ha cultivado en torno a su vida privada.

Por su parte, Taylor Swift ha dado pistas sobre sus aspiraciones familiares: medios señalan que ella tiene “prisa por tener hijos”, detalle que podría haber acelerado la planificación de su boda. Aun así, otras fuentes indican que la pareja ha decidido tomarse su tiempo y no apresurar todos los preparativos, prefiriendo disfrutar del compromiso antes de formalizar todo.

En una reciente entrevista, Swift incluso reveló que, aunque está emocionada por la boda, primero quiere centrarse en su música y en su nuevo álbum: “Primero quiero hacer lo del álbum… la boda es lo que viene después en cuanto a planificación”, declaró. Con este enfoque, su boda —y el hogar en Rhode Island donde podría celebrarse— se proyectan como la unión de su vida artística con su mundo personal, en un entorno cargado de historia, intimidad y significado.