Revelan traslado de explosivos ocultos entre plátanos antes de estallar en Coahuayana

Un video difundido en redes sociales y retomado por medios nacionales reveló el traslado de los explosivos que estallaron frente a la sede de la policía comunitaria en Coahuayana, Michoacán, los cuales eran transportados en una camioneta y aparentemente ocultos entre cajas de plátanos.

De acuerdo con la información, las imágenes muestran el recorrido del vehículo antes de la explosión, ocurrida el pasado fin de semana, lo que ha permitido a las autoridades avanzar en la reconstrucción de los hechos y en la identificación de la ruta utilizada para el traslado del material explosivo.

La detonación dejó un saldo de personas muertas y heridas, además de cuantiosos daños materiales en inmuebles cercanos, generando pánico entre la población y obligando al despliegue de fuerzas de seguridad estatales y federales en la zona.

Las autoridades señalaron que ya se realiza una investigación para esclarecer la autoría del ataque y determinar la responsabilidad de grupos delictivos que operan en la región, mientras la Fiscalía continúa con el análisis del material videográfico como parte clave de la indagatoria.

