Boletos para el Mundial 2026: reventa acumula cifras de un millón de pesos

A seis meses del arranque del Mundial 2026, la reventa de boletos para los partidos de la selección mexicana ha alcanzado cifras históricas, reflejo del fervor y la alta demanda que despierta el torneo. De acuerdo con reportes recientes, las entradas ofertadas, especialmente para el duelo inaugural y otros compromisos del conjunto nacional, se cotizan en niveles exorbitantes.

Para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para el 11 de junio de 2026 en el estadio capitalino, los boletos en zonas premium, como lounge o junto a la banda, han alcanzado hasta 800 mil pesos en plataformas de reventa.

En tanto, entradas consideradas “menos privilegiadas” se ofrecen entre 500 mil y 750 mil pesos, aunque algunas ofertas registran cifras aún más altas.

La situación se replica para otros partidos de México dentro del Mundial: para duelos como el que se disputará en Guadalajara, los precios de reventa han superado el millón de pesos, una marca sin precedentes para un certamen en el que México es sede.

Ese aumento representa una diferencia abismal con respecto al precio original en la venta inicial, lo que evidencia la especulación y presión del mercado.

Este panorama ha encendido una discusión sobre la accesibilidad del Mundial para el aficionado promedio. Lo que debería ser una fiesta masiva de fútbol podría convertirse en un espectáculo exclusivo para quienes tienen recursos. Organismos de defensa del consumidor ya alertan sobre posibles estafas y prácticas abusivas en plataformas de reventa, especialmente en un contexto donde la oferta oficial en México es limitada.

Mientras tanto, la fiebre por el Mundial sigue en aumento y muchos aficionados se enfrentan al dilema de pagar precios excesivos o buscar alternativas como ver los partidos en pantallas públicas. Sea como sea, la burbuja de la reventa proyecta un torneo con acceso desigual —y pone en entredicho la posibilidad de que todos los apasionados del fútbol vivan la emoción del Mundial.