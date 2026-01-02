Arranca la reventa de Roscas de Costco y los precios ya superan los 800 pesos

A días de la celebración del Día de Reyes, la reventa de las Roscas de Costco ya comenzó a circular en redes sociales. Usuarios reportan ofertas anticipadas con precios que van de 600 a 800 pesos, muy por encima de su costo original.

La práctica se ha vuelto recurrente cada año, impulsada por la alta demanda y la limitada disponibilidad del producto en tiendas físicas. Desde finales de diciembre, revendedores utilizan plataformas digitales para asegurar ventas antes del 6 de enero.

¿Por qué la Rosca de Costco se revende tan cara?

La popularidad de la Rosca de Reyes de Costco se debe a su tamaño, presentación y relación precio-calidad, lo que provoca largas filas y agotamientos rápidos. Ante este escenario, algunos compradores adquieren varias piezas con el objetivo de revenderlas a un precio mayor.

Aunque no existe una regulación específica que prohíba esta práctica, la reventa genera debate entre consumidores que consideran excesivo el aumento de precio. Otros, en cambio, optan por pagar el sobrecosto para evitar filas o falta de disponibilidad.

¿Qué opinan los consumidores rumbo a 2026?

En redes sociales, las opiniones están divididas entre quienes critican la especulación y quienes normalizan la reventa como parte de la temporada. El fenómeno ya es visto como una tradición paralela que marca el inicio no oficial del Día de Reyes cada año.

Con la llegada de 2026, todo indica que la reventa de la Rosca de Costco volverá a ser protagonista en el consumo decembrino, consolidándose como un reflejo de la alta demanda y de los hábitos de compra en plataformas digitales.

