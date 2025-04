Revisa tu cartera porque Nintendo Switch 2 llega a México con estos precios

Nintendo ha confirmado que la esperada consola Nintendo Switch 2 llegará a México el próximo 5 de junio de 2025.

Las preventas comenzarán el 25 de abril en tiendas seleccionadas del país.

El precio oficial de la consola será de $13,599 pesos mexicanos, mientras que el paquete que incluye el juego Mario Kart World tendrá un costo de $14,899 pesos.

El juego Mario Kart World también estará disponible por separado a partir del 5 de junio, con un precio de $1,999 pesos.

Otro título destacado, Donkey Kong Bananza, se lanzará el 17 de julio y costará $1,749 pesos.

La Nintendo Switch 2 promete ser uno de los productos más deseados de la temporada, coincidiendo con su lanzamiento global.

La consola contará con mejoras en gráficos, nuevas funciones de juego y compatibilidad con HDR.

Para los fanáticos de las carreras futuristas, el título indie Fast Fusion estará disponible desde el 5 de junio, con un precio de 14.99 euros, ofreciendo una alternativa asequible para los jugadores.

Nintendo también ha anunciado paquetes de mejora para ciertos juegos de Nintendo Switch que recibirán versiones mejoradas para la Switch 2.

Los precios de estos paquetes varían entre 9.99 y 19.99 euros, e incluyen títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Super Mario Party Jamboree.

Con la fecha de lanzamiento y los precios ya confirmados, los aficionados mexicanos pueden prepararse para adquirir la nueva consola y disfrutar de las novedades que ofrece la Nintendo Switch 2.