Cambios en el ICA de Los Cabos: Revisión exhaustiva de los estados financieros

Durante una entrevista exclusiva con CPS Noticias y Tribuna de México, Alan Castro Ruiz, titular del Instituto de la Cultura y las Artes (ICA) del municipio de Los Cabos, mencionó que actualmente no se ha completado la entrega recepción al cien por ciento y que internamente el ICA se encuentra en un análisis financiero.

“El asunto es que están en el tintero todavía ya que no termina todavía el proceso de entrega recepción. Estamos muy cerca, pero recordemos que hubo todo un tema jurídico antes de poder empezar va atrasado este tema, no obstante, pues no, no hemos dejado de operar en todo momento ahorita va a entrar un análisis financiero a profundidad un análisis también del programa operativo anual para replantear lo que ya viene haciendo el ICA, rescatar lo que se está haciendo con relativo éxito y poder plantearnos eventos que puedan llegar a las comunidades principalmente a la zona rural y las colonias populares”.