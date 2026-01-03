Empresarios piden revisión de mandos y operativos policiales en Los Cabos

Aunque Los Cabos no enfrenta niveles de violencia como los que se registran en otras regiones del país, el sector empresarial advirtió que persisten retos importantes en materia de seguridad, principalmente relacionados con la percepción ciudadana, la actuación de los cuerpos policiales y la confianza en las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

Así lo señaló Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, quien explicó que, si bien el destino no presenta ejecuciones ni enfrentamientos armados de manera constante, esto no debe generar conformidad entre autoridades y sociedad, ya que existen áreas de oportunidad que deben atenderse de manera preventiva.

Uno de los puntos que más preocupa al sector productivo es el aumento en la percepción de inseguridad, fenómeno que, de acuerdo con Castillo Gómez, se ha visto influido tanto por hechos ocurridos en el estado como por la difusión de información en redes sociales, además de problemáticas focalizadas en ciertas colonias.

“El tema de percepción lo tenemos que trabajar mucho, creo que las autoridades tienen que pasar por un proceso de revisión de sus mandos, de sus operativos en calle, hacer verdaderamente un análisis y una revisión de confianza a sus operativos en calle porque finalmente son quienes tienen la relación directa con el ciudadano, entonces tanto la policía municipal como la procuraduría, como todos los elementos que están en las fuerzas de seguridad, creemos nosotros que tienen que meterse a fondo para poder revisar su personal y esté trabajando de manera correcta”, expresó.

Esta preocupación encuentra sustento en las cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, que muestran un incremento en la percepción de inseguridad en Los Cabos durante 2025. De acuerdo con el instituto, el porcentaje de población que se siente insegura pasó de 24.7% en el primer trimestre, a 36.0% en el segundo, y alcanzó 39.3% en el tercer trimestre, según los datos más recientes.

No obstante este aumento, Los Cabos se mantiene entre las 13 ciudades con menor percepción de inseguridad en el país, de acuerdo con la misma encuesta, lo que refuerza la necesidad de atender el problema antes de que se deteriore el entorno de seguridad.

Castillo Gómez subrayó que la actuación de policías y agentes ministeriales es clave para recuperar la confianza ciudadana, al ser el primer contacto directo con la población, por lo que insistió en la importancia de que los controles de confianza sean reales, efectivos y visibles, además de mejorar la atención en las áreas de procuración de justicia.

Finalmente, señaló que fortalecer la seguridad del destino también requiere invertir en tecnología y mejorar los procesos operativos, pero sin dejar de lado el factor humano, pues una policía profesional y confiable es fundamental para prevenir delitos, incentivar la denuncia y evitar escenarios de impunidad.

