Histórica revocación de mandato en Oaxaca: Ciudadanos deciden hoy

Este domingo 25 de enero de 2026, el estado de Oaxaca vive una jornada democrática sin precedentes al realizarse la primera consulta de revocación de mandato para el titular del Poder Ejecutivo local. Desde las 8:00 horas, más de 2 mil casillas fueron instaladas en las ocho regiones de la entidad para que la ciudadanía decida si el gobernador Salomón Jara Cruz debe continuar en su cargo o si se le retira la confianza antes de concluir su periodo constitucional 2022-2028.

El proceso es organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), cumpliendo con lo estipulado en la Constitución local. Para que el resultado de esta revocación de mandato sea vinculante, se requiere la participación de al menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. El gobernador Jara emitió su voto temprano en la capital de Oaxaca, calificando el ejercicio como un avance fundamental en la democracia participativa de México.

De acuerdo con la Mesa Operativa de Seguimiento Electoral (MOSE), hasta el mediodía se reportó la instalación del 97% de las mesas receptoras de votos. A pesar de ligeros retrasos por conectividad en zonas serranas, la jornada transcurre en paz, resguardada por elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional. El cuestionario en la papeleta es directo: los votantes deben elegir entre que el mandatario “revoque el mandato por pérdida de confianza” o “que siga en la gubernatura”.

Antecedentes y relevancia de la consulta en Oaxaca

La implementación de este mecanismo en Oaxaca surge tras una reforma impulsada para homologar la legislación estatal con la federal, permitiendo que el pueblo tenga el poder de remover a sus gobernantes. Este ejercicio es el primero en su tipo a nivel estatal en todo el país, colocando a la entidad como pionera en el uso de herramientas de democracia directa. Estadísticamente, la solicitud de esta consulta fue respaldada por más de 500 mil firmas ciudadanas validadas por las autoridades electorales.

Dentro del contexto político, la oposición ha mantenido posturas críticas, señalando que el ejercicio es utilizado como una herramienta de ratificación más que de castigo. No obstante, el IEEPCO ha defendido la autonomía del proceso, asegurando que se cuenta con observadores electorales y protocolos de transparencia similares a los de una elección constitucional. La seguridad y estabilidad política en municipios con historial de conflictividad social, como los de la Mixteca y el Istmo, han sido prioridades para la Secretaría de Gobierno.

Se espera que los primeros resultados del conteo rápido se den a conocer durante la noche de este mismo domingo. Independientemente del desenlace, la jornada de hoy marca un hito en la vida pública de Oaxaca, estableciendo un precedente para que futuros gobernantes en México se sometan al escrutinio popular a mitad de su gestión. La participación ciudadana será el factor determinante para validar este nuevo derecho constitucional.

