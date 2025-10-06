¿Quién fue el rey o reina de las tendencias durante La Casa de los Famosos México 3?

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México, que arrancó el 27 de julio con un elenco estelar liderado por Galilea Montijo, no solo rompió récords de audiencia en ViX y Las Estrellas, sino que se convirtió en un huracán en redes sociales.

Desde confesiones íntimas hasta pleitos épicos, el encierro de 15 celebridades como Ninel Conde, Alexis Ayala y El Abelito generó un torrente de conversaciones en la red social X (antes Twitter), donde los fans votaron, trollearon y defendieron a capa y espada a sus favoritos.

Con más de 500 millones de impresiones acumuladas en la plataforma X, el reality demostró que el verdadero premio no siempre está en la casa, sino en el impacto digital. Pero, ¿quién se llevó la corona de las tendencias?

Aarón Mercury emerge como el indiscutible rey de las tendencias, gracias a su controvertida salida de La Casa de los Famosos, lo que desató una avalancha de apoyo post-eliminación.

Tendencias más poderosas entorno a La Casa de los Famosos México 3

Desde el estreno de La Casa de los Famosos, el 27 de julio, hasta las 19:00 horas de este 5 de octubre, X se inundó de hashtags y memes derivados del programa. Basado en datos de interacciones (likes, reposts, replies y views), las tres tendencias más explosivas fueron aquellas ligadas a momentos de alta drama y lealtad fanática.

Aquí, un desglose de las que alcanzaron mayor viralidad, con su protagonista, nombre del hashtag y métricas clave:

#LaCasaDeAaron (Protagonista: Aarón Mercury)

Esta tendencia explotó tras la eliminación de Aarón Merucry en una gala récord de septiembre, donde el público lo vio como “el verdadero ganador robado”. Con un alcance estimado de 700 millones de impresiones y más de 1.2 millones de posts , se posicionó como #1 en México durante tres días seguidos. Fans lo impulsaron con campañas de “justicia” y memes comparándolo con héroes caídos, generando un pico de 150.000 menciones por hora. Su impacto: Aarón Mercury ganó un fandom eterno, con views en videos superando los 100 millones. #TodosConDalilah (Protagonista: Dalílah Polanco)

La “patrona de la casa” se volvió tendencia #1 en septiembre por su rol de “madre” protectora en medio de pleitos, como el del pastel de Alexis Ayala. Alcanzó 550 millones de impresiones y 950.000 posts , con videos virales de sus reacciones acumulando 80 millones de views. El hashtag surgió de un clip donde fans la coronan “dueña de todo”, impulsando debates sobre empoderamiento femenino en el reality. Su fuerza: Mantuvo a Dalílah en el top 3 de finalistas, con un 40% de interacciones de apoyo incondicional. #AldoDeNigris (Protagonista: Aldo de Nigris)

El sobrino de Poncho de Nigris dominó las tendencias por su romance con Elaine Haro y estrategias controvertidas, viralizándose en agosto con eliminaciones clave. Registró 450 millones de impresiones y 800.000 posts , con memes de sus “consejos de conquista” y filtros de votación que lo pusieron en #1 durante gentes. El pico llegó con un video de su química en la casa, superando 60 millones de views. Su legado: Posicionado como posible ganador, Aldo convirtió el hate en hype, con fans manifestando su victoria en encuestas virales.

En total, el programa La Casa de los Famosos generó más de 5 millones de menciones únicas, superando ediciones pasadas.