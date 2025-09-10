Así es Rhode Island el lugar dónde se casarán Taylor Swift y Travis Kelce

El misterio que rodeaba el lugar de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce llega a su fin. Después de meses de especulaciones, se ha revelado que la esperada ceremonia se llevará a cabo en la residencia costera de la superestrella del pop, ubicada en Watch Hill, Rhode Island.

La propiedad, adquirida por Swift en 2013 por un valor de 17.75 millones de dólares, se encuentra en la localidad de Westerly y es uno de los lugares más queridos por la cantante.

Fuentes cercanas indican que la elección de este sitio subraya el deseo de la pareja por una celebración discreta, elegante y profundamente significativa, justo en la privacidad de su propio hogar.

¿Cuál es la historia de la Mansión Holiday House?

Conocida por diversos nombres como High Watch o Holiday House, esta imponente residencia de estilo colonial blanco, erigida en 1929, se asienta en el punto más elevado de Watch Hill, ofreciendo vistas espectaculares al estrecho de Block Island.

La propiedad abarca poco más de 200 metros de playa privada, y en su interior se distribuyen ocho dormitorios, diez cuartos de baño, numerosos balcones y una piscina de gran tamaño.

Este hogar, que actualmente se somete a remodelaciones significativas para incluir un nuevo dormitorio de 16 por 24 pies, más baños y una cocina actualizada, ya era famoso por las fiestas exclusivas que Taylor Swift organizaba con invitados de lujo.

Su historia es densa, habiendo sido propiedad de Rebekah Harkness, la socialité que inspiró la canción de Swift “The Last Great American Dynasty”, y quien en su época fue conocida por sus extravagantes reuniones con el “Bitch Pack”, llenando incluso la piscina con champaña.