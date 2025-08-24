La Ribera East Cape 300 2025 registra accidentes

La carrera La Ribera East Cape 300 2025, realizada en la modalidad “Ruta Corta” los días 22 y 23 de agosto, registró diversos percances que movilizaron a autoridades y cuerpos de auxilio en la zona a largo de la edición realizada entre el 22 y 23 de agosto

Durante el evento, se reportó que el vehículo marcado con el número 1666 sufrió un accidente que dejó dos lesionados, uno de ellos en condición grave tras el impacto.

En un segundo hecho, se registró un incendio de automóvil cuando se revisaba la unidad participante. Un hombre resultó con quemaduras, luego de que su playera se incendiara, aunque las llamas fueron sofocadas con agua por personas en el sitio.

Testigos también reportaron volcaduras de unidades a lo largo del recorrido de la competencia, lo que incrementó el número de accidentes atendidos por paramédicos y brigadas de apoyo.

Lo anterior, pese a que el comité organizador había sostenido una reunión previa con autoridades de Seguridad Pública, Protección Civil e Inspección Fiscal el pasado 2 de agosto, con el objetivo de establecer protocolos de seguridad.

A pesar de estas medidas, los accidentes en la La Ribera East Cape 300 2025 evidenciaron la magnitud del riesgo inherente a este tipo de competencias, donde participan vehículos de alto rendimiento en terrenos irregulares.