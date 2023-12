“Adiós y gracias”: Ricardo Arjona anuncia retiro de los escenarios

El pasado lunes 11 de diciembre, Ricardo Arjona, reconocido cantautor guatemalteco, anunció su despedida de los escenarios, noticia que de inmediato conmocionó tanto a sus seguidores, como a los fanáticos de la música latinoamericana.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el artista confirmó que tras su último concierto en Chile, se tomará un descanso para el que no reveló una duración estimada.

El post se acompañó de una serie de fotografías de él durante algunas de sus presentaciones, además de un mensaje dirigido a todos sus fans, donde señaló que la principal razón es porque prolongó una cirugía a la que catalogó como “inminente”.

Incluso, mencionó que su más reciente gira, en realidad se convirtió en su tour de despedida, pues con BLANCO Y NEGRO, ahora, le dice adiós a los shows en vivo:

“Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio. Hoy, será el último concierto de BLANCO Y NEGRO. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar esta viaje (…)”, se lee.

Asimismo, el músico querido por muchos, aprovechó el espacio para agradecer a su público y a su equipo, quienes en conjunto le permitieron convertirse en el artista que hoy representa:

“Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias para asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero. Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen SECO, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón”, concluyó.

De acuerdo con lo especificado por el cantante, las infiltraciones que recibió en su columna representan a un método por el cual, inyectan una solución terapéutica en un tejido o región anatómica del cuerpo para eliminar dolores y molestias.

En el caso de Ricardo Arjona, quien comentó que durante sus últimos conciertos su columna le brindó más problemas que de costumbre, la técnica se convirtió en una solución temporal, pues realmente lo que necesita para eliminar su problemática es la operación de la que se refiere:

“Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida. Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía, me despido en este Chile de tantas historias y afectos”, señaló.