Ya es Ricardo Monreal aspirante a candidato de Morena para la presidencia; presentó su registro

Ante la presencia del líder nacional de Morena, Mario Delgado, el senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, presentó su registro como aspirante a candidato a la presidencia de México en 2024 por ese partido político. Delgado recibió el comprobante de su licencia al cargo, así como sus dos propuestas de casas encuestadoras para medir la popularidad de los aspirantes, y elegir a uno.

“Ya en este momento es un gran honor haber sido considerado por el partido para suceder al Presidente de la República en su momento, cómo no me voy a sentir orgulloso, como un hijo de campesino”, manifestó Monreal.

Informó que comenzará una gira en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, lugar donde vive en la actualidad, este lunes 19 de junio. El el martes visitará Lerma y Toluca, en el Estado de México; miércoles, Puebla; jueves, Hidalgo; viernes y sábado, Zacatecas y Domingo, San Luis Potosí.

Ricardo Monreal acudió al lugar donde se realizaron los registros en Avenida Revolución, tras una caminata desde algunas cuadras previas al hotel sede, y estuvo acompañado de simpatizantes a su proyecto político y a su persona. Portaron banderas blancas con el apellido del zacatecano.

Tras tomar el micrófono y dar un mensaje, el aspirante a candidato de Morena aplaudió la determinación de su partido de otorgar 5 millones de pesos a cada “corcholata”, lo cual, aseguró, garantiza la rendición de cuentas y transparencia del proceso interno del partido.

Ricardo Monreal Ávila afirmó que llevará a cabo una campaña modesta y de bajo presupuesto, ya que financiará sus actividades proselitistas con sus propios ahorros acumulados a lo largo de su carrera como legislador.

Durante su visita a Chihuahua, en calidad de líder de Morena en el Senado y aspirante presidencial, reveló su plan de recorrer el país en su vehículo y expresó su confianza en persuadir a la gente para obtener su apoyo en las encuestas que definirán al candidato presidencial de Morena.

“Yo no tengo dinero, pero tengo muchas ideas; no tengo dinero pero tengo capacidad y talento; no tengo dinero pero tengo mucho amor por México, tengo mucho ánimo, tengo mucho entusiasmo; aunque sea con mi propio vehículo caminaré el territorio”, afirmó.